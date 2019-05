Aprila več kot milijon prenočitev turistov

Ljubljana, 31. maja - V slovenskih turističnih nastanitvenih obratih so aprila zabeležili 455.982 prihodov turistov in 1,07 milijona turističnih prenočitev. Prenočitev je bilo za 10 odstotkov več, prihodov pa za 11,5 odstotka več kot aprila lani. Tuji turisti so opravili 75 odstotkov vseh prenočitev, kaže današnja objava statističnega urada.