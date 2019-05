V prvem četrtletju skoraj 2,5 milijona turističnih prenočitev

Ljubljana, 24. maja - V prvem letošnjem četrtletju so turistični delavci v Sloveniji našteli več kot 921.000 prihodov in skoraj 2,5 milijona prenočitev turistov. To je tri odstotke več prihodov in prav toliko več prenočitev kot v istem obdobju leta 2018. Prihodov tujih turistov je bilo za odstotek več, število njihovih prenočitev pa je poraslo za dva odstotka.