Slovenijo marca obiskalo več turistov

Ljubljana, 30. aprila - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so marca našteli 344.394 turistov, ki so opravili 837.071 prenočitev. To na letni ravni predstavlja 3,1- oz. 2,4-odstotno rast. Več kot 60 odstotkov vseh nočitev so spet ustvarili tuji turisti, največ tisti iz Italije, je danes objavil statistični urad.