Za mišjo mrzlico v Sloveniji letos zbolelo 94 oseb

Ljubljana, 27. maja - Letos je mišja mrzlica v Sloveniji v porastu. Od začetka leta so laboratorijsko potrdili 94 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom. V minulem tednu so potrdili 19 novih primerov bolezni. Obolelo je 22 žensk in 72 moških, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolniki so bili hospitalizirani, nihče ni umrl.