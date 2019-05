Porast mišje mrzlice v Sloveniji

Ljubljana, 20. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je letos v Sloveniji zaznal porast primerov mišje mrzlice, in sicer so do sedaj obravnavali že 75 primerov. Največ primerov mišje mrzlice je po podatkih NIJZ v Jugovzhodni Sloveniji. Porast števila okuženih pa se ciklično pojavlja na tri do pet let, tako jih je bilo leta 2012 v celem letu 185.