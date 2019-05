Porast mišje mrzlice v Sloveniji

Ljubljana, 20. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je letos v Sloveniji zaznal porast primerov mišje mrzlice, in sicer so do sedaj obravnavali že 75 primerov. Na novinarski konferenci so opozorili, kako se izogniti tovrstnim okužbam s preprostimi ukrepi ter na kaj moramo biti pozorni, da bolezen pravočasno zaznamo.