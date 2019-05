V Cannesu bodo podelili nagrade

Cannes, 25. maja - Na 72. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu bodo danes podelili nagrade. V tekmi za zlato palmo je 21 filmov, med režiserji, ki so jih posneli, so nekatera znana imena: Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Marco Bellocchio, brata Dardenne, Ken Loach in Terrence Malick. Častno zlato palmo prejme francoski igralec Alain Delon.