Slovenski filmi tudi letos v Cannesu

Cannes, 6. maja - V sklopu 72. filmskega festivala v Cannesu, ki bo potekal od 14. do 25. maja, bodo na odprtju programa Cannes Directors' Fortnight prikazali kratki igrani film The Right One. Slovenska avtorica in režiserka Urška Djukić je pri režiji sodelovala z Gabrielom Tzafko. Slovenski filmski center (SFC) pa bo na filmski tržnici predstavil štiri celovečerce.