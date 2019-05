Uporabniki tovarne Rog in Mol se bodo ponovno podali v dialog

Ljubljana, 22. maja - V prostorih nekdanje tovarne Rog je v torek zvečer potekala skupščina tamkajšnjih uporabnikov, ki so razmišljali o svojem prihodnjem delovanju, saj bodo konec meseca ostali brez sodnega varstva. Kot so sporočili uporabniki Avtonomne Tovarne Rog, nameravajo organizirati srečanje s predstavniki občine in najti mirno in produktivno rešitev konflikta.