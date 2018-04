Mediji: Po presoji sodišča občina motila posest rogovcev

Ljubljana, 11. aprila - Mestna občina Ljubljana (Mol) je motila posest rogovcev, ko je junija 2016 v nekdanjo tovarno Rog sredi noči poslala gradbince in varnostnike, da bi začeli rušiti, je po poročanju Dnevnika in Dela odločilo ljubljansko okrajno sodišče. Tožbo zaradi motenja posesti so proti Molu poleti istega leta vložili uporabniki nekdanje tovarne.