Mol: Požar v Rogu dokaz, da območje ni varno

Ljubljana, 15. januarja - Predstavniki Mestne občine Ljubljana (Mol) so se odzvali na požar, ki je bil konec tedna v nekdanji tovarni Rog. Po njihovem mnenju je to dokaz, da območje ni varno, na kar so sicer že opozarjali. Pričakujejo, da bo sodišče kmalu dosodilo v primeru zadnjega od osmih posameznikov glede lastništva Roga, nato bodo začeli graditi nov Center Rog.