V Podravju za več milijonov evrov naložb v ceste in železnico

Maribor, 22. maja - Po nekajletnem mrtvilu so se v Podravju lani začele izvajati številne naložbe v cestno in železniško infrastrukturo. Kot je na današnjem posvetu v Mariboru povedal direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, so projekti vredni skupno več sto milijonov evrov.