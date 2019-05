Stekla prenovitvena dela na železniški postaji Maribor

Maribor, 21. maja - Izbrana izvajalca sta ta teden začela izvajati glavna gradbena dela na železniški postaji Maribor, so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Na območju železniške postaje so predvidene nadgradnja nekaterih obstoječih tirov, nadgradnja obeh peronov in novogradnja enega perona tako, da bodo po nadgradnji na postaji trije peroni.