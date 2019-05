Na področju trajnostne mobilnosti še številne priložnosti

Maribor, 16. maja - Na področju trajnostne mobilnosti je še veliko manevrskega prostora za izboljšave, ki so lahko tudi dobre poslovne priložnosti. Na današnji okrogli mizi v okviru mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change v Mariboru so svoje korake na tem področju med drugim predstavile družbe Nomago, Flow2 in AMZS.