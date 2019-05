Iz romunskega tovornjaka ukradli za 20.000 evrov kave

Murska Sobota, 20. maja - Radgonski policisti so prejeli prijavo, da so neznanci v noči na petek na bencinskem servisu na avtocestnem počivališču pomurske avtoceste v Grabonošu vlomili v tovorno vozilo romunskih registrskih tablic in iz njega ukradli večje količine kave. Romunsko podjetje je bilo oškodovano za okoli 20.000 evrov.