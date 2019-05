V Kranju lastnik zalotil vlomilca, ki je sedaj v priporu

Kranj, 17. maja - Kranjski policisti so v sredo prijeli moškega, ki naj bi vlomil v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Pri dejanju ga je zalotil lastnik, ko je storilec pobegnil, pa je stekel za njim. Dogajanje so opazili tudi policisti, ki so bili na območju naključno, in moškega čez slabo uro prijeli. Osumljenec je sedaj v priporu.