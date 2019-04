Policija ob več primerih vlomov in drznih tatvin opozarja na previdnost

Ljubljana/Nova Gorica, 28. aprila - Na območju ljubljanske in novogoriške policijske uprave (PU) je v zadnjih dneh prišlo do več primerov vlomov in drznih tatvin. Policija ob tem občanom svetuje upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov. V primeru, da pride do vlomov oz. tatvin, pa naj nemudoma pokličejo policijo.