Šarec oster do kritik SDS glede migracij

Ljubljana, 20. maja - Poslanke in poslanci so majsko zasedanje DZ začeli z vprašanji premierju Marjanu Šarcu in ministrom. Premier je ostro zavrnil kritike SDS, ki mu očita neukrepanje ob vse več nezakonitih prehodih meje. Zatrdil je, da je vlada sprejela vse ustrezne ukrepe.