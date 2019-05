Nasmejana Zala Kralj in Gašper Šantl že v domovini

Brnik, 19. maja - Na Letališču Jožeta Pučnika so danes sprejeli Zalo Kralj in Gašperja Šantla, ki sta Slovenijo uspešno zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije v izraelskem Tel Avivu. Domov sta se vrnila nasmejanih obrazov in na letališču najmlajšim oboževalcem že razdelila nekaj avtogramov.