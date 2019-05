Zmagovalec Evrovizije: Uresničile so se mi sanje

Tel Aviv, 19. maja - Tega ni mogoče opisati z besedami, je po zmagi na tekmovanju za pesem Evrovizije v Tel Avivu povedal nizozemski predstavnik Duncan Laurence. "Resnično so se mi uresničile sanje," je dejal 25-letni pevec, ki je prepričal s pesmijo Arcade o čustvih, kot so hrepenenje, jeza in ljubosumje. Obenem je poudaril, da je najbolj pomembno ostati zvest sebi.