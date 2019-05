Zala Kralj in Gašper Šantl: Res sva si želela v finale

Tel Aviv, 15. maja - Slovenska predstavnika na letošnji Evroviziji Zala Kralj in Gašper Šantl sta po torkovi uvrstitvi v sobotni finale za STA povedala, da sta si "res želela v finale". Za to sta "tudi naredila vse, kar je bilo v njuni moči". "Vso svojo energijo sva usmerila v to, da bi se najina pesem dotaknila čim več ljudi," sta sporočila iz Tel Aviva.