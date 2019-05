Severno Korejo pesti stoletna suša

Pjongjang, 17. maja - Severna Koreja se sooča z najhujšo sušo v zadnjem stoletju, so danes poročali severnokorejski mediji. Od januarja so namreč na kvadratni meter namerili le 56,3 litra padavin, kar je najmanj od leta 1917. Jezera in rezervoarji se počasi praznijo, suša pa resno ogroža poljedelstvo v državi, ki se že tako sooča s pomanjkanjem hrane.