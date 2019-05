Podravska podjetja lani z nižjim neto dobičkom

Maribor, 19. maja - Podravska podjetja so lani zabeležila 271 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je po za zdaj razpoložljivih podatkih Ajpesa devet odstotkov manj kot leta 2017. Čeprav so podjetja v 41 občinah regije lani povečala svoje prihodke, dodano vrednosti in števila zaposlenih, so hkrati prvič po letu 2012 ustvarila manj neto dobička.