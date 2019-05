Tudi najbolj razvita slovenska regija lani z občutno boljšimi rezultati

Ljubljana, 16. maja - Tudi osrednjeslovenska regija, najbolj razvita med slovenskimi regijami, je tako kot celotno slovensko gospodarstvo lani zabeležila bistveno boljše rezultate. Podjetja, ki so Ajpesu poročala o lanskem poslovanju, so ob rasti števila zaposlenih in prihodka za okoli tretjino povečala dobiček, precej se je okrepila tudi dodana vrednost.