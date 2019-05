V gorenjskem gospodarstvu se nadaljujejo pozitivni trendi

Kranj, 15. maja - Gospodarske družbe na Gorenjskem so lani beležile nadaljnjo rast prihodkov, neto čisti dobiček pa se je nekoliko zmanjšal. To je predvsem posledica izgube v nekaterih večjih podjetjih iz prometne in predelovalne dejavnosti. Sicer pa Gorenjska še naprej ostaja regija z najnižjo stopnjo brezposelnosti in s precejšnjih pomanjkanjem delovne sile.