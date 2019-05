Žrtve spolnih zlorab duhovnikov iz ZDA s tožbo nad Vatikan

Minneapolis, 14. maja - Odvetnik petih Američanov, ki so jih zlorabljali katoliški duhovniki, Jeff Anderson, napoveduje vložitev odškodninske tožbe proti Vatikanu. Z njo želi priti do imen več tisoč duhovnikov, ki so v preteklosti prav tako zlorabljali, a njihova imena ostajajo skrita javnosti.