Nekdanjemu katoliškemu učitelju v Španiji skoraj 22 let zapora zaradi zlorab učencev

Barcelona, 29. aprila - Sodišče v Barceloni je danes nekdanjega učitelja telovadbe v tamkajšnji katoliški šoli zaradi spolnega zlorabljanja učencev obsodilo na skoraj 22 let zapora. Sodbo so izrekli v času, ko v Španiji na plan prihaja vse več navedb o zlorabah v Cerkvi in cerkvenih šolah.