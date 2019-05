Kitajska: Trgovinska pogajanja z ZDA se bodo nadaljevala v Pekingu

Washington, 11. maja - Kitajski podpredsednik vlade in vodja kitajske delegacije na trgovinskih pogajanjih z ZDA Liu He je v petek v Washingtonu dejal, da trgovinska pogajanja z ZDA niso propadla in se bodo nadaljevala v Pekingu. Kdaj točno, naj bi se nadaljevala, ni omenil. Ameriška stran medtem grozi z uvedbo dodatnih carin na celoten kitajski izvoz v ZDA.