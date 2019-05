Evropske borze precej optimistično; evro in nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 10. maja - Evropske borze so po velikih četrtkovih padcih danes nekoliko okrevale. Živci vlagateljev so sicer napeti zaradi nadaljevanja trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, a v Evropi je prevladalo mišljenje, da bosta največji gospodarstvi na svetu dosegli dogovor. Nafta se je nekoliko podražila, tečaj evra pa se je zvišal.