Newyorške borze vztrajajo v rdečem

New York, 10. maja - Newyorške borze so v zadnji trgovalni dan tega tedna stopile s padci tečajev delnic. Vlagatelji so še naprej osredotočeni predvsem na dogajanje okoli ZDA in Kitajske, ki sta v četrtek zagnali nov krog trgovinskih pogajanj. ZDA so sicer danes uveljavile zvišanje carin na 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza z desetih na 25 odstotkov.