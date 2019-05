Salvini za visoke denarne kazni za reševanje beguncev

Rim, 11. maja - Italijanski notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini se je zavzel za zaostritev paketa varnostne zakonodaje, ki ga je decembra lani sprejel italijanski parlament in predlaga uvedbo visokih denarnih kazni za zasebne ladje, ki v Sredozemskem morju rešujejo migrante in begunce, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.