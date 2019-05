Pivčeva v Beogradu predstavila projekt svetovnega dne čebel

Beograd, 10. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je danes v Beogradu predstavila projekt svetovnega dne čebel in z njim povezane aktivnosti Slovenije na mednarodni ravni. Ob tej priložnosti se je Srbiji zahvalila, ker je bila v skupini prvih podpornic pobude za svetovni dan čebel, so sporočili s kmetijskega ministrstva.