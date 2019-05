Zlata čebela za osveščanje o pomenu čebel na svetovni ravni

Tako predvideva načrt aktivnosti vlade za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022, ki je objavljen med gradivi na spletnih straneh vlade.

Slovenija bo nagrado po predlogu podeljevala vsako leto ali na dve leti. Nagrada, pobudnica zanjo je Čebelarska zveza Slovenije, bo namenjena inovativnim projektom v svetu v smislu varovanja čebel in divjih opraševalcev, ki bistveno pripomorejo k prehranski varnosti, trajnostnemu kmetijstvu ali biotski raznovrstnosti in varovanju okolja.

Nagrada, ki bo imela pravno podlago v zakonu o kmetijstvu, se bo podeljevala v dveh ali treh različnih kategorijah, podrobne kriterije za njeno podelitev bodo pripravili strokovnjaki. Prejemniki nagrade bi po predlogu prejeli tudi finančno nagrado v višini 30.000 evrov - vsako leto bi se podelila nagrada v samo eni kategoriji.

Predlog je, da bi prejemnike nagrade izbral mednarodni strokovni odbor, podelil bi jo predsednik države predvidoma na svetovni dan čebel, 20. maj.

Slovenija načrtuje tudi pripravo projekta nominacije čebelarstva za vpis na reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), temu bo namenjeno celo leto 2020. Po načrtih bi nominacijo v formalni postopek oddali do marca 2021.

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za svetovni dan čebel s posebno resolucijo razglasila decembra 2017. Glavni namen svetovnega dneva je, da se ta dan še posebej posveti osveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in preprečevanje lakote v svetu ter za trajnostni razvoj in človeštvo nasploh.

Hkrati svetovni dan čebel nudi priložnost za prenos slovenskega znanja in tehnologije na področju čebelarstva ter za utrditev Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države na svetovni ravni.

S ciljem zadržati pozornost in krepiti osveščanje o pomenu čebel in ostalih opraševalcev je nastal načrt vladnih aktivnosti do leta 2022 po posameznih vsebinskih sklopih.

Kot predvideva načrt, se bodo prednostno izvajale aktivnosti za krepitev osveščanja o pomenu čebel in divjih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti in preprečevanje lakote v svetu, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, zdravje in gospodarstvo, za vzpostavitev ukrepov za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev ter za promocijo svetovnega dneva čebel, slovenskega čebelarstva in Slovenije v svetu.

Pri tem vlada opozarja na nujnost, da se projekt Svetovni dan čebel prepozna kot nacionalni projekt velikega potenciala za trajnostni razvoj in promocijo Slovenije na mednarodni ravni, kot odprto možnost vidi tudi sodelovanje z drugimi institucijami, zasebnim sektorjem in z mednarodnimi institucijami.