Vlada potrdila načrt projekta svetovnega dneva čebel do leta 2022

Ljubljana, 9. maja - Vlada je danes potrdila načrt dejavnosti vlade za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022, katerega cilj je zadržati pozornost ter krepiti ozaveščanje in informiranje slovenske in mednarodne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev. Od pomembnejših je ministrica Aleksandra Pivec omenila pobudo za zaščito porekla medu.