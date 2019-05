The Who z orkestralno različico albuma Tommy

London, 12. maja - Pevec angleške rock skupine The Who Roger Daltrey je napovedal, da bo poleti v orkestralni različici izšel kultni album Tommy. Z orkestralno izvedbo, posneto v živo, bodo obeležili 50-letnico njegovega izida, poroča portal Team Rock. Rock opera, kot je bil album zamišljen, je bila četrti studijski izdelek The Who. Izšla je v obliki dvojne plošče.