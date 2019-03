Pete Townshend iz The Who napovedal romaneskni prvenec

London, 7. marca - Glavni kitarist in pevec skupine The Who Pete Townshend je za november napovedal izid svojega romanesknega prvenca, naslovljenega The Age of Anxiety pri založbi Coronet, poroča britanski The Guardian. Townshend je ob tem dejal, da se je že pred desetimi leti odločil, da bo ustvaril magnum opus, ki bo prepletal opero, umetniško instalacijo in roman.