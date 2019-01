The Who po 13 letih zatišja z novim albumom

London, 14. januarja - Legendarna britanska skupina The Who, poznana po uspešnicah, kot je My Generation, bo po 13 letih od svojega 11. albuma Endless Wire (2006) vendarle izdala nov studijski izdelek, poroča britanski The Guardian. Člani zasedbe so naznanili, da delajo na novih skladbah, izidu albuma pa bo morda sledila tudi zadnja turneja skupine.