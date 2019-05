Več civilnih iniciativ pozvalo k doslednemu varovanju meje s Hrvaško

Črnomelj, 9. maja - Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so v Črnomlju vlado pozvali k doslednemu varovanju schengenske meje. S tem so se odzvali na sredin dogodek, ko so štirje tujci, ki so v državo prišli nezakonito, ugrabili 79-letnega Belokranjca. Nedovoljenih prehodov meje imajo dovolj, so dodali.