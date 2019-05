Primer Belokranjca, ki naj bi ga ugrabili migranti, policija še preiskuje

Novo mesto, 9. maja - Policija primer domačina, ki naj bi ga v Beli krajini v sredo ugrabila skupina migrantov, še preiskuje in za zdaj dogodka še ne more potrditi ali pojasnjevati. Dogodek naj bi pojasnili predvidoma na današnji novinarski konferenci, so na Policijski upravi (PU) Novo mesto danes povedali za STA.