Odbor Evropskega parlamenta podprl vseevropsko zaščito žvižgačev

Bruselj, 20. novembra - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je danes v Bruslju podprl vseevropsko zaščito in podporo za žvižgače. Potrdil je osnutek direktive, ki naj bi žvižgačem v EU zagotovila, da o kršitvah prava unije glede utaje davkov, korupcije, varovanja okolja ter javnega zdravja in varnosti poročajo brez strahu pred ustrahovanjem in maščevanjem,