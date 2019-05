Salomon lahko v Lenartu znova obdeluje odpadke

Ljubljana, 8. maja - Podjetje Salomon lahko po požarih v sortirnici nenevarnih odpadkov v Lenartu tam znova izvaja dejavnost. Inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor je podjetju to dovolila, potem ko je Salomon iz skladišča z nadstrešnico odstranil vse odpadke, ki so nastali kot ostanek pri požaru, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.