Okoljski inšpektorji pregledali skoraj 150 okoljevarstvenih dovoljenj

Ljubljana, 28. aprila - Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so od lanskega septembra pregledali okoljevarstvena dovoljenja pri skoraj 150 imetnikih naprave oz. obratov, ki imajo tovrstno dovoljenje. Dobra tretjina jih je delovala skladno z veljavnim dovoljenjem, pri ostalih pa so izrekli ukrepe, so na ministrstvu ta teden povedali za STA.