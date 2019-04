V podjetju Salomon prepričani, da je bil drugi požar v Lenartu podtaknjen

Lenart, 23. aprila - V podjetju Salomon so prepričani, da je bil drugi požar v njihovem obratu za zbiranje in sortiranje nenevarnih odpadkov v Lenartu, do katerega je prišlo v petek, podtaknjen. Tako so zapisali v prvem odzivu po dveh požarih v tem obratu. Dogajanje obžalujejo in zagotavljajo, da izvajajo še dodatne preventivne ukrepe.