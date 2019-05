Delo o Trumpovih grožnjah Kitajski (7. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Zorana Baković v komentarju Napačni zemljevidi primerja čas hladne vojne s trenutnimi gospodarskimi odnosi med ZDA in Kitajsko. Kitajci so zagrozili, da bodo prekinili pogajanja, borze so se zatresle. Amerika in Kitajska trdita, da ne moreta druga brez druge. Kot meni komentatorka, pa zemljevid sodobnega sveta trdi nasprotno.