Finance o Šarčevih kadrovskih zamenjavah (7. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Jurij Šimac v komentarju Šarec & Co. prevzemajo nadzor piše o kadrovskih rošadah v (para)državnih družbah, ki so vroča tema po vsakih volitvah. Kot meni, je Šarčeva vlada v resnici - in to v skoraj čisti tišini - že prevzela nadzor nad večino najpomembnejših državnih družb.