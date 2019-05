Delo o prometnih zastojih (7. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Gašper Boncelj v komentarju Kako do manjše gneče piše o povečevanju prometa v Sloveniji in o rešitvah za vsakodnevne zastoje. Kot možne rešitve navaja souporabo avtomobilov, uravnavanje hitrosti na avtocestah in posodobitev železniškega prometa. Sprašuje pa se, ali je res nujno, da se delovna mesta koncentrirajo v Ljubljani.