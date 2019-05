Ta teden v Tirani srečanje voditeljev procesa Brdo Brioni

pripravila Vesna Rojko

Tirana, 6. maja - V Tirani bo v sredo in četrtek potekalo srečanje voditeljev procesa Brdo Brioni, ki ga predsednik republike Borut Pahor in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović prirejata skupaj s predsednikom Albanije Ilirjem Meto. Posebna gosta bosta visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in predsednik Poljske Andrzej Duda.