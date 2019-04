Pahor na Sarajevskem poslovnem forumu: Varna in uspešna prihodnost BiH je povezana z vstopom v EU

Sarajevo, 17. aprila - Predsednik republike Borut Pahor, ki je na dvodnevnem delovnem obisku v Bosni in Hercegovini, se je danes udeležil Sarajevskega poslovnega foruma 2019. V otvoritvenem govoru je poudaril, da BiH iskreno želi varne in uspešne prihodnosti, ter izpostavil, da je ta varna in uspešna prihodnost BiH pomembno povezana z vstopom v Evropsko unijo.