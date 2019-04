Na vrhu v Berlinu brez premika v dialogu Kosova in Srbije

Berlin, 30. aprila - Na ponedeljkovem neformalnem vrhu o Zahodnem Balkanu, ki je na povabilo nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona potekal v Berlinu, niso dosegli obnove zastalega dialoga med Kosovom in Srbijo. Strani sta se strinjali z nadaljevanjem pogovorov za zmanjšanje napetosti, so sporočili iz nemške vlade.