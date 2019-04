Policija kolesarjem svetuje večjo previdnost

Kranj, 22. aprila - Gorenjski policisti so v nedeljo obravnavali tri nesreče, v katerih so kolesarji utrpeli poškodbe. Ker so kolesarji v cestnem prometu manj varni kot drugi udeleženci, jim policija svetuje zelo previdno vožnjo in skrb za lastno varnost. Ostalim voznikom pa med drugim svetujejo, da jih prehitevajo varno in na zadostni bočni razdalji.